Ксенія Мішина потрапила в ДТП в Таїланді

Українська акторка Ксенія Мішина останні дні своєї відпустки проводить на таїландському острові Самуї.

Однак завершення відпочинку не минуло без неприємних інцидентів. Ксенія Мішина зізналась, що потрапила в ДТП на орендованому автомобілі. До слова, коли акторка їхала за кермом, їй в бампер врізалося інше авто. На щастя, все обійшлося без травм.

"Прилетіли ми знову на Самуї, тут будемо декілька днів, а потім додому. Не встигла я виїхати з аеропорту на орендованій машині, як мені врізалися в зад", - поділилася акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина говорить, що останні дні її відпочинку минули не найкращим чином. Акторка потрапила під крапельницю з отруєнням. Також знаменитість мучила висока температура.

Окрім того, політ до острова Самуї теж не минув без неприємних пригод. Акторка із сином ледь не запізнилася на літак, також Ксенія забувала свої речі, окрім того, артистка зіпсувала валізу.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"З'їсти перед дорогою бактерію, провалятися вночі з температурою на крапельниці, вранці ледь не запізнитися на літак. На стійці реєстрації забути документи, підняти весь аеропорт на вуха, загубити дитину, потрапити у турбулентність, залишити речі у міжтермінальному автобусі, бігти за ним, отримати поламані валізи, забути планшет у попередньому літаку, знову підняти аеропорт на вуха, знову спробувати запізнитися на наступний літак, при цьому продовжувати терпіти біль у животі та температуру...", - розповіла акторка про її останні дні відпочинку.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показувала, як їй ставили крапельницю. Щоправда, тоді знаменитість не стала вдаватися в подробиці, чому їй знадобилася допомога лікарів.

Читайте також: