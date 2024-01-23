Ксения Мишина попала в ДТП в Таиланде

Артистка призналась, что в последнее время с ней произошло немало неприятных инцидентов.

Украинская актриса Ксения Мишина последние дни своего отпуска проводит на таиландском острове Самуи.

Однако окончание отдыха не обошлось без неприятных инцидентов. Ксения Мишина призналась, что попала в ДТП на орендованом автомобиле. К слову, когда актриса ехала за рулем, ей в бампер врезалось другое авто. К счастью, все обошлось без травм.

"Прилетели мы снова на Самуи, здесь будем несколько дней, а потом домой. Не успела я выехать из аэропорта на съемной машине, как мне врезались в зад", — поделилась актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина говорит, что последние дни ее отдыха прошли не лучшим образом. Актриса попала под капельницу с отравлением. Также знаменитость мучила высокая температура.

Кроме того, полет на остров Самуи тоже не прошел без неприятных приключений. Актриса с сыном едва не опоздала на самолет, также Ксения забывала свои вещи, кроме того, артистка испортила чемодан.

Пост Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Съесть перед дорогой бактерию, проваляться ночью с температурой на капельнице, утром чуть не опоздать на самолет. На стойке регистрации забыть документы, поднять весь аэропорт на уши, потерять ребенка, попасть в турбулентность, оставить вещи в межтерминальном автобусе, бежать за ним, получить поломанные чемоданы, забыть планшет в предыдущем самолете, снова поднять аэропорт на уши, снова попытаться опоздать на следующий самолет, при этом продолжать терпеть боль в животе и температуру...", — рассказала актриса о ее последних днях отдыха.

Напомним, ранее Ксения Мишина показывала, как ей ставили капельницу. Правда, тогда знаменитость не стала вдаваться в подробности, почему ей понадобилась помощь врачей.

Читайте также: