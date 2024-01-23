В Днепре попадали обломки сбитой ракеты: что известно

Днем 23 января российская оккупационная армия атаковала ракетой Днепр. Силы ПВО сбили враждебную цель, но произошло падение ее обломков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, обломки сбитой ракеты рухнули на территорию предприятия. В результате падения возник пожар. Ее удалось потушить. Пострадавших в результате атаки нет.

Глава ОВА также сообщил о последствиях ракетной атаки на Павлоград. В городе повреждены четыре школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры, 15 многоэтажек и автомобили.

Также известно, что российские беспилотники атаковали Никопольщину: райцентр, Мировскую и Марганецкую общины. Кроме того, по населенным пунктам армия РФ ударила артиллерию. Прошло без пострадавших, отмечает Лисак.

"Побиты по десять частных домов и хозяйственных сооружений. Еще два – разрушены. Изувечены санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и авто, в том числе и оперативное. Зацепило газопроводы и линии электропередач", — сообщил глава ОВА.

Как сообщалось, днем 23 января в Днепре произошли взрывы. В регионе и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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