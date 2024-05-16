Доки в Україні триватимуть відключення світла: у Шмигаля назвали місяць

Радник прем’єра також попередив українців, що зима буде "невідворотньо важкою".

Відключення світла в Україні, що розпочалися від 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня 2024 року. А взимку дефіцит в енергосистемі очікуються навіть за високих температур.

Про це радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко повідомив на пресконференції 16 травня.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", – заявив Бойко.

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Він пояснив, що в серпні-вересні українська атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, водночас в енергосистемі ще буде велика кількість сонячної генерації. Також навантаження на енергосистему знизиться за ще теплої погоди.

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", – зауважив член наглядової ради "Укренерго".

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Бойко пояснив, що коли знизилась температура повітря, українці почали активно використовувати обігрівачі, тож в енергосистемі виник дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій, диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", – сказав радник прем'єра.

Він попередив українців, що зима буде "невідворотно важкою", і що немає шансів на повне відновлення знищеної за два місяці генерації. Тож взимку навіть за теплої погоди не вдасться уникнути дефіциту в енергосистемі.

Нагадаємо, ввечері 15 травня в низці регіонів України були застосовані екстрені відключення світла через важку ситуацію в енергосистемі.

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