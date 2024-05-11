В осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей.
Українців попередили про важкі періоди через дефіцит світла.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 травня.
Так, відповідаючи на запитання ведучого, коли чекати чергового важкого періода для української енергосистеми, Гринчук зазначила: "Коли буде висока температура і почнуть вмикатись кондиціонери і різні засоби охолодження. І це, звичайно, наступний опалювальний сезон, це зараз для нас пріоритет".
Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей, величина якого визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.
Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для українців можуть підвищити вже цього року. І все через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.
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