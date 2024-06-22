Що буде з курсом долара до кінця червня – прогноз банкіра

Банкір розповів, чого очікувати на валютному ринку України до кінця місяця та що впливатиме на курс валют.

В Україні наступного тижня, 24-30 червня, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

Про це РБК-Україна розповів банкір Тарас Лєсовий.

Банкір нагадав, що на валютному ринку діє система валютних змін, яка за деяким винятком, є цілком прогнозованою, і в рамках цієї системи щотижневі зміни є малопомітними: наприклад, після тренду на зростання курсів завжди настає зворотний процес, але будь-які курсові зміни завжди є м’якими.

Прогноз курсу:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку та готівковому ринку 40-41 грн /долар та 43-45 грн/євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн. Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

Як зазначив банкір, минулого тижня сталося декілька важливих подій, які поки що непрямо, але позначаться на валютному ринку у найближчій перспективі.

Зокрема, це анонс чергового червневого пакету макрофіну від Єврокомісії та МВФ на суму понад близько 4,2 млрд доларів, які можуть бути спрямовані на покриття видатків бюджету, а відтак врівноважити дохідну та видаткові частини.

Крім того, це рішення Великої сімки про надання Україні потужного кредиту на 50 млрд доларів, що сплачуватиметься коштом заморожених російських активів.

На його думку, чергове зниження облікової ставки НБУ до 13% свідчить про те, що обвалу гривні найближчим часом не станеться. Крім того, вочевидь девальваційні процеси значно загальмували: очікується, що порівняно з травнем, вони будуть майже нульовими.

"Загалом триває дія режиму "керованої гнучкості", що фактично унеможливлює з’яву неконтрольованих процесів на валютному ринку", - сказав Лєсовий.

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