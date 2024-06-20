Деякі українці можуть залишитися без субсидії: що відомо

Частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Саме через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій. Як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважують, що наразі документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок розміру здійснюється автоматично.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

"Ці кроки забезпечили можливість державі самостійно обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерства соціальної політики України повідомило, що українцям роздадуть готівку на оплату комуналки. Монетизовану субсидію можна отримати, якщо дохід одного з членів родини дозволяє витрачати на комуналку менше 20% бюджету родини. Платіж розраховується індивідуально для кожного.

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