Усе про види покарання для ухилянтів: штрафи, арешт майна та ув’язнення

В Україні усі військовозобов’язані – як чоловіки, так і жінки – віком 18-60 років повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Якщо вони цього не зроблять, то слід очікувати штрафів, за їхню несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках навіть ув’язнення.

Яке покарання за порушення правил військового обліку, закону про мобілізацію, кому загрожує штраф, а кому – в’язниця, читайте на ТСН.ua.

За законом про мобілізацію, кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Зауважимо, що це стосується і військовозобов’язаних жінок: йдеться про працівниць певних спеціальностей, здебільшого медичних.

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Оновити дані можна у ТЦК та СП, через ЦНАП або через застосунок "Резерв+", який можна завантажити на смартфон через AppStore та Google Play Market.

Якщо не оновити свої дані у встановлений термін, це вважатиметься порушенням правил військового обліку. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність – штраф. Водночас за ухилення від мобілізації можлива і кримінальна відповідальність. Деталі читайте далі.

Що вважається порушенням правил військового обліку

До порушень правил військового обліку, які формують склад адміністративного правопорушення, належать:

неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік;

неоформлення військово-облікових документів;

зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо.

Покарання за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Це залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність може настати у разі:

непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби;

неуточнення протягом 60 днів (до 18 липня) своїх військово-облікові даних;

нез’явлення за повісткою;

ненадання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна тощо.

Спершу оголошення в розшук, а потім штрафи

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, після двох ігнорувань необхідності з’явитися в ТЦК або оновити дані онлайн "на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку".

"Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані", – сказала посадовиця.

За її словами, за подальше ігнорування обов'язку оновити військово-облікові дані щодо такої особи буде складено протокол про адміністративне правопорушення і в подальшому накладено штраф.

Розміри штрафів за порушення правил військового обліку

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3 400 до 5 100 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Зауважимо, штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем розташування його майна. Після цього з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП (тобто 5100 та 25 500 грн відповідно).

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5 100 до 8 500 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 грн.

Штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. За законом, ТЦК звільнені від обов’язку складати протоколи про адмінправопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу.

Штрафи для ухилянтів / Колаж: ТСН.ua

Штрафи через "Дію"

Ймовірно, сплачувати штрафи можна буде через "Дію". Так, 13 червня уряд своєю постановою № 693 вніс уточнювальні зміни до Положення про портал "Дія". Було уточнено, що портал виконуватиме завдання шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% держави, зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

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Зауважимо, що до адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. Водночас поки достеменно не відомо, чи може бути така практика поширена на постанови ТЦК за порушення правил військового обліку.

Якщо не сплатити штраф – арешт майна і рахунків

В разі несплати штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію, майно боржника можуть продати на онлайн-аукціоні "СETAM". Із вторгованої суми буде вирахуваний розмір штрафу, а решту повернуть власнику.

"Якщо ухилянт не сплатить штраф, то його майно продадуть просто з аукціону... Здійснюється опис, у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити", – пояснив юрист у військовій темі та мобілізації Антон Ревенко.

Однак за словами адвокатки Марини Бекало, спершу буде накладання арешту на банківські рахунки (будь-які, розрахункові, депозитні тощо), які належать боржнику.

"Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 160 000 грн), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", – пояснила юристка.

Арешт майна / Фото: ТСН.ua

Яке майно точно не арештують

За інформацією від Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Так, забирати забороняється:

предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі);

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім’ю);

один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання – з розрахунку на три місяці, або гроші, необхідні для їхнього придбання;

майно та книжки, необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На яке майно не можуть накласти арешт за ухилення від мобілізації? Мін’юст дав перелік!

Обмеження у праві керувати авто

"У разі порушення громадянином правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, керівник ТЦК та СП звертається до органів поліції щодо здійснення останніми адміністративного затримання правопорушника та доставлення його до ТЦК", – пояснила ТСН.ua юристка ГО "Правозахисна група "Січ" Олена Ресенчук.

Якщо поліція не може розшукати військовозобов'язаного, то керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає такій особі рекомендованим листом повідомлення вимогу про виконання обов'язку.

Якщо пошта не може вручити такий лист під розписку або особа відмовляється від його отримання, то вимога повертається до ТЦК з відповідною позначкою. Вже після цього протягом 10 днів ТЦК може звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію посвідчення водія.

"У громадянина є 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі, а у разі їх невиконання ТЦК звертається до суду з позовом про тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги", – пояснила Ресенчук.

Обмеження у праві керувати авто / Колаж: ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Коли поліція може затримати військовозобов’язаного: чи доправлять до ТЦК

Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані до 16 липня і був притягнутий до адміністративної відповідальності (оштрафований), то під час його зустрічі з працівниками ТЦК чи поліції він може бути затриманий правоохоронцями та доправлений до військкомату. Зауважимо, що працівники ТЦК та поліції мають право в будь-якому місці і будь-коли перевіряти документи військовозобов’язаних.

"Однак потрібно врахувати той факт, що таке затримання провадиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію", – зазначила правозахисниця Орися Швець.

Чи можна нескінченно платити штраф і не з’являтися до ТЦК

Як пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку.

"Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок", – зазначив речник ТЦК.

Зрештою, за свідоме ухиляння від мобілізації може настати й кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації

Кримінальна відповідальність настає у разі, якщо людина оновила дані, пройшла ВЛК та була визнана придатною до служби, але відмовилась від мобілізації; або якщо людина систематично ухиляється від мобілізації. Йдеться про статтю 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Який термін ув'язнення загрожує ухилянтам

Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України:

за статтею 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років ув’язнення;

за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років ув’язнення;

за статтею 337 "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів" передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарання до одного року виправних робіт у разі ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

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Як пояснила ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик, кримінальна відповідальність настає "лише у разі, якщо людина саме умисно не з’явилася до ТЦК та СП. Тобто, якщо військовозобов’язаному вручили повістку, а він після її отримання не з’явився до військкомату і штраф за це не сплатив, а потім проігнорував ще й другий штраф".

Як зазначила Алексик, кримінальна відповідальність настає не швидко:

"Перед тим, як притягнути особу до кримінальної відповідальності, має відбутися досудове розслідування, а воно займе певний час – найкоротше, це два місяці. Після цього обвинувальний акт надійде до суду. А вже суд буде з’ясовувати усі обставини справи та розглядати наявні докази, які має надати сторона обвинувачення".

Ув'язнення ухилянтів / Колаж: ТСН.ua.

Вона додала, що має бути з’ясовано, через які причини особа не з’явилася до ТЦК за повісткою, і чому не сплатила штраф. Сторона захисту надаватиме суду відповідні аргументи, якщо людина у цей час хворіла або перебувала у відряджені.

"Усього цього за один день точно не буде – справа розтягнеться на місяці. А при наявності поважних причин та інших важливих доказів, справа може бути розглянута і на користь обвинувачуваного", – зауважила адвокатка.

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