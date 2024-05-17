Телевізори і холодильники не заберуть: на яке майно ухилянтів не можуть накласти арешт

Мін'юст оприлюднив перелік того, що не можна вилучити в ухилянта.

Телевізор, холодильник, цінні призи та кубки – ці предмети у вас точно не заберуть, якщо ви опинитесь у списках ухилянтів-правопорушників. Є й інше майно, яке стовідсотково не підпадає під конфіскацію. Мін'юст оприлюднив перелік із цілих 13 пунктів того, що не можна вилучити в ухилянта. Навіть, якщо не буде сплачено штраф за порушення мобілізаційного законодавства.

Що ж це за предмети "розкоші" та яке майно дозволяється конфісковувати на потреби ЗСУ – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Що не конфіскують в ухилянта-боржника

Українське суспільство в очікуванні драконівських штрафів на десятки тисяч гривень за порушення мобілізаційного законодавства. Відповідно будуть і ті, хто не зможе їх сплатити, чи не захоче. А це означає, що число боржників значно підстрибне. З таких осіб штраф у дохід держави може стягувати виконавча служба. А звернення стягнення може поширюватися на майно боржника. Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

За інформацією Мін'юсту, забирати забороняється:

предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі);

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім’ю);

один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання – з розрахунку на три місяці, або гроші, необхідні для їхнього придбання;

майно та книги, необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки.

Арешт майна за порушення закону про мобілізацію / Колаж ТСН.ua

Штрафи для ухилянтів

Нагадаємо, що у Раді остаточно ухвалили законопроєктом 10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. До цього моменту за порушення правил мобілізації було передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак тепер суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими.

Наприклад, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 грн. Як розповів у коментарі для ТСН.ua представник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, для військовозобов'язаних, які, наприклад, порушують правила військового обліку повторно або не оновили свої дані під час особливого періоду, штрафи зростуть ще більше.

Якщо ж військовозобов’язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5100 до 8500 грн – для громадян та від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Водночас член оборонного комітету ВРУ, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізацію.

Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. А далі ймовірний арешт майна і блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов.

Ба більше, чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко.

Також новим законом про мобілізацію "передбачено рішення суду без апеляції". Федієнко пояснив, що це означає. Перспективи, як-то кажуть, не дуже.

Штрафи для ухилянтів / Колаж ТСН.ua

Мобілізація транспорту

Нагадаємо, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов’язаних чоловіків, які не оновлять свої дані у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки.

Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Однак у Раді запевнили, що 90% українців точно не варто перейматися щодо цих норм. Масово забирати легкові авто у пересічних людей не будуть, пояснював раніше і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Схема мобілізації авто

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Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень, які саме. Своєю чергою, у Міноборони розповіли, як працюватиме мобілізація авто.

У депутатів забиратимуть авто

Мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних робітників ВР автопарк – дай Боже. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокат Тетяна Книш.

Мобілізація авто на потреба ЗСУ / Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Вилучення майна на користь ЗСУ

Крім того, у ЗМІ та телеграм-каналах обговорюють ще один момент. Під час війни можуть примусово вилучати майно для потреб Збройних сил. Це стосується зокрема і житла. Втім, як розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua, воно існувало і раніше.

Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено Законом України "Про правовий режим воєнного стану" щодо вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб Збройних сил України.

За словами адвоката, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси.

На момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України.

У разі, якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ця ситуація може перейти в судову площину.

Ба більше, адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки, коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ.

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