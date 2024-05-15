Реєстр "Оберіг": як ТЦК шукатимуть ухилянтів через сервіс

В умовах воєнного стану та необхідності ефективної мобілізації Україна впроваджує нові інструменти для систематизації даних про військовозобов'язаних громадян. Одним з таких інструментів є єдиний електронний реєстр "Оберіг".

Реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" покликаний зібрати, зберегти та обробити інформацію для військового обліку в Україні. Крім того, він допомагатиме ТЦК оперативно розшукувати ухилянтів від мобілізації.

Які дані є в системі "Оберіг", хто має до них доступ та як перевірити інформацію про себе – читайте далі в матеріалі ТСН.ua.

Що таке реєстр "Оберіг"

"Оберіг" – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років, який збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку.

Раніше вся інформація зберігалась здебільшого в паперових картках у ТЦК. Ці дані можна було легко "загубити" або втратити.

Тепер реєстр "Оберіг" має спростити процес мобілізації до лав ЗСУ, підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.

Хто має доступ до системи "Оберіг"

Власником реєстру "Оберіг" і персональних даних є Міністерство оборони, розпорядник – Генеральний штаб ЗСУ.

Доступ до даних мають також Служба безпеки України (СБУ) і Служба зовнішньої розвідки (СЗРУ). Адміністраторами реєстру визначені обласні Територіальні центри комплектації (ТЦК).

Наповнення даними покладено на районні та міські центри комплектування.

Які дані є в системі "Оберіг"

Дані для реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" збирають з уже наявних реєстрів – від Міністерства фінансів, МВС, Міністерства освіти й науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, ЦВК, Державної прикордонної служби.

В реєстрі "Оберіг" міститься така інформація:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;

місце проживання і перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації;

стан здоров’я;

військово-облікова спеціальність;

відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень;

відомості про батьків;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта;

наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;

ІПН;

оцифрований образ обличчя;

дані про судимість і відкриті виконавчі провадження;

номер телефону;

адреса електронної пошти;

інформація про дозволи на володіння зброєю;

дані про купівлю та перереєстрацію транспорту, отримання водійських прав;

результати явки до ТЦК та проходження медкомісії.

Крім того, до "Оберегу" вносять дані:

про виїзд за кордон,

про право на володіння зброєю та реквізити водійських посвідчень (серія та номер посвідчення, дата видавання, орган, який видав документ, термін дії, категорія ТЗ).

Як перевірити свої дані в "Оберегу"

Нині у військовозобов’язаних є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі "Оберіг", однак лише якщо особисто звернутися до ТЦК та СП і сформувати письмовий запит. Поновити дані теж можна через особисте звернення до ТЦК. Також військовозобов’язаний може ініціювати проведення перевірки, яка стосуватиметься правдивості даних у реєстрі.

Однак в онлайн-режимі військовозобов'язані зможуть побачити інформацію про себе в "Оберегу" через електронний кабінет. Наразі він не працює, але коли його запустять, особа зможе зареєструватися та дистанційно перевіряти дані й подавати відомості про себе до ТЦК.

Як розшукуватимуть ухилянтів через "Оберіг"

Завдяки централізованій базі даних "Оберіг" державні органи можуть оперативно виявляти військовозобов'язаних, які не з'явилися за повісткою до ТЦК або ухиляються від мобілізації іншим чином. Система дозволяє відстежувати переміщення потенційних ухилянтів, їхні контакти, майно та інші важливі дані.

Якщо військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, ТЦК передає інформацію про нього до правоохоронних органів. СБУ та Нацполіція, маючи доступ до реєстру "Оберіг", можуть швидко знайти актуальні дані про місцезнаходження та контакти ухилянта. Це дозволяє оперативно провести розшукові заходи і притягнути порушника до відповідальності.

Крім того, завдяки інтеграції даних з різних державних реєстрів "Оберіг" дозволяє виявляти спроби ухилянтів приховати своє місцезнаходження або виїхати за кордон. Інформація про перетин кордону, зміну місця проживання тощо оперативно потрапляє до бази даних і стає доступною для відповідних органів.

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