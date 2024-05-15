Реестр "Оберег": как ТЦК будут искать уклонистов через сервис

В условиях военного положения и необходимости эффективной мобилизации Украина внедряет новые инструменты для систематизации данных о военнообязанных гражданах. Одним из таких инструментов является единственный электронный реестр "Оберег".

Реестр военнообязанных "Оберег" призван собрать, сохранить и обработать информацию для военного учета в Украине. Кроме того, он будет помогать ТЦК оперативно разыскивать уклонистов от мобилизации.

Какие данные есть в системе "Оберег", кто имеет к ним доступ и как проверить информацию о себе — читайте дальше в материале ТСН.ua.

Что такое реестр "Оберег"

"Оберег" — это единственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета.

Раньше вся информация хранилась по большей части в бумажных карточках в ТЦК. Эти данные можно было легко потерять.

Теперь реестр "Оберіг" должен упростить процесс мобилизации в ряды ВСУ, повысить эффективность работы ТЦК и предотвращать коррупцию.

Кто имеет доступ к системе "Оберег"

Владельцем реестра "Оберіг" и персональных данных Министерство обороны, распорядитель — Генеральный штаб ВСУ.

Доступ к данным также имеют Служба безопасности Украины (СБУ) и Служба внешней разведки (СВРУ). Администраторами реестра определены областные Территориальные центры комплектации (ТЦК).

Наполнение данными возложено на районные и городские центры комплектования.

Какие данные есть в системе "Оберег"

Данные для реестра военнообязанных "Оберіг" собирают из уже существующих реестров — от Министерства финансов, МВД, Министерства образования и науки, Государственной судебной администрации, Пенсионного фонда, Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, ЦИК, Государственной пограничной служб.

В реестре "Оберег" содержится следующая информация:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение; наличие детей;

образование, профессия, место работы;

сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность;

сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;

сведения о родителях;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта;

наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;

ИНН;

оцифрованный образ лица;

данные о судимости и открытых исполнительных производствах;

номер телефона;

адрес электронной почты;

информация о разрешениях на владение оружием;

данные о покупке и перерегистрации транспорта, получении водительских прав;

результаты явки в ТЦК и прохождение медкомиссии

Кроме того, в "Оберег" вносят данные:

о выезде за границу,

адреса электронной почты,

о праве на владение оружием и реквизитах водительских удостоверений (серия и номер удостоверения, дата выдачи, орган, выдавший документ, срок действия, категория ТС).

Как проверить свои данные в "Обереге"

В настоящее время у военнообязанных есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре "Оберег", однако только если лично обратиться в ТЦК и СП и сформировать письменный запрос. Восстановить данные можно через личное обращение в ТЦК. Также военнообязанный может инициировать проведение проверки, касающейся правдивости данных в реестре.

Однако в онлайн-режиме военнообязанные смогут увидеть информацию о себе в "Обереге" через электронный кабинет. Пока он не работает, но когда его запустят, человек сможет зарегистрироваться и дистанционно проверять данные и подавать сведения о себе в ТЦК.

Как будут разыскивать уклонистов через "Оберег"

Благодаря централизованной базе данных "Оберег" государственные органы могут оперативно выявлять военнообязанных, которые не явились по повестке в ТЦК или уклоняются от мобилизации иным образом. Система позволяет отслеживать перемещение потенциальных уклонистов, их контакты, имущество и другие важные данные.

Если военнообязанный не является по повестке, ТЦК передает информацию о нем в правоохранительные органы. СБУ и Нацполиция, имея доступ к реестру "Оберег", могут быстро найти актуальные данные о местонахождении и контактах уклониств. Это позволяет оперативно провести розыскные мероприятия и привлечь нарушителя к ответственности.

Кроме того, благодаря интеграции данных из различных государственных реестров "Оберег" позволяет выявлять попытки уклонистов скрыть свое местонахождение или уехать за границу. Информация о пересечении границы, изменении места жительства и т.п. оперативно попадает в базу данных и становится доступной для соответствующих органов.

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