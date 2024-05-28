Як відбуватиметься арешт майна ухилянтів: пояснення адвокатки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10379, який передбачає штрафи за порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

Як відбуватиметься арешт майна - пояснила адвокатка Марина Бекало.

У разі порушення правил військового обліку передбачений штраф розміром від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. За повторне порушення або в особливий період штрафуватимуть від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

За словами адвокатки, першим буде накладання арешту на банківські рахунки (будь-які, розрахункові, депозитні тощо), які належать боржнику.

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"Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 160 000 грн.), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", - мовиться в повідомленні.

Чи можуть арештувати майно рідних

Як пояснює Марина Бекало, якщо що нерухоме/рухоме майно належить дружині боржника (вона є 100% власник), то звернення стягнення на таке майно не буде реалізовано. Це стосується і банківських рахунків дружини боржника.

"Арешти накладаються виключно на майно, майнові та грошові цінності, які належать боржнику. Якщо майно належить боржнику у частковій власності, то накладається арешт тільки на частку, яка належить боржник", - роз'яснила вона.

Нагадаємо, Мін'юст оприлюднив перелік того, що не можна вилучити в ухилянта.

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