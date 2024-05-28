Как будет происходить арест имущества ухилянцев: объяснение адвоката

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10379, предусматривающий штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета.

Как будет происходить арест имущества — объяснила адвокат Марина Бекало.

В случае нарушения правил военного учета предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. За повторное нарушение или в особый период будут штрафовать от 17 тыс. грн. до 25,5 тыс. грн.

По словам адвоката, первым будет наложение ареста на банковские счета (любые, расчетные, депозитные и т.п.), принадлежащие должнику.

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"Если стоимость долга не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день это 160 000 грн.), обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", — говорится в сообщении.

Могут ли арестовать имущество родных

Как объясняет Марина Бекало, если что недвижимое/движимое имущество принадлежит жене должника (она есть 100% собственник), то обращение взыскания на такое имущество не будет реализовано. Это касается и банковских счетов супруги должника.

"Аресты накладываются исключительно на имущество, имущественные и денежные ценности, принадлежащие должнику. Если имущество принадлежит должнику в долевой собственности, то налагается арест только на долю, принадлежащую должнику ", — разъяснила она.

Напомним, Минюст обнародовал перечень того, что нельзя изъять у уклоняющегося.

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