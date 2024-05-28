В Україні фіксують рух безпілотників: що відомо і де оголошено тривогу

У вівторок зранку, 28 травня, над територією України зафіксували рух російських безпілотників. Наразі ворожі БпЛА спостерігають у південній частині країни.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Про перші дрони у повітряному просторі ПС попередили близько 08:00 - БпЛА рухалися у напрямку Миколаївщини. Згодом - у напрямку Кривого Рогу.

Загалом військові інформують про кілька дронів у повітряному просторі країни:

декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний

БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.

Повітряна тривога триває у низці областей. Найдовше - на Харківщині - від 04:41.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 09:30 28 травня.

Згодом ПС повідомили:

БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний.

БпЛА в південній частині Кіровоградської області, постійно змінює курс.

БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс північний.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб. Небезпечно у Харківській області.

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