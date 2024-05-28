В Україні фіксують рух безпілотників: що відомо і де оголошено тривогу

У низці областей лунають сирени.
У вівторок зранку, 28 травня, над територією України зафіксували рух російських безпілотників. Наразі ворожі БпЛА спостерігають у південній частині країни.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Про перші дрони у повітряному просторі ПС попередили близько 08:00 - БпЛА рухалися у напрямку Миколаївщини. Згодом - у напрямку Кривого Рогу.
Загалом військові інформують про кілька дронів у повітряному просторі країни:
- декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний
- БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.
Повітряна тривога триває у низці областей. Найдовше - на Харківщині - від 04:41.
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний.
- БпЛА в південній частині Кіровоградської області, постійно змінює курс.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс північний.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб. Небезпечно у Харківській області.