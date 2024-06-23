Удар РФ по Харкову: в ОВА розповіли про стан постраждалих, зокрема дітей

Окупанти вгатили по Харкову по обіді 22 червня.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що після удару окупаційних військ РФ по Харкову у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них – троє дітей.

Про це він написав у Telegram.

Так, за його словами, четверо пацієнтів – у тяжкому стані, їх прооперували.

Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.

"На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому житловому будинку після удару РФ.

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