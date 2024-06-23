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Удар РФ по Харкову: в ОВА розповіли про стан постраждалих, зокрема дітей

Удар РФ по Харкову: в ОВА розповіли про стан постраждалих, зокрема дітей

Наслідки ударів РФ по Харкову 22 червня

Окупанти вгатили по Харкову по обіді 22 червня.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що після удару окупаційних військ РФ по Харкову у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них – троє дітей.   

Про це він написав у Telegram.

Так, за його словами, четверо пацієнтів – у тяжкому стані, їх прооперували. 

Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. 

"На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому житловому будинку після удару РФ.

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