Украина готовит новые санкции против России: кого они коснутся

Украина вводит три новых пакета санкций против России. Они будут касаться "теневого флота", помогающего обходить нефтяные ограничения, российских пропагандистов и лиц, причастных к похищению украинских культурных ценностей.
Украина планирует ввести три новых санкционных пакета против России, которые будут касаться "теневого флота", российских пропагандистов и лиц, причастных к вывозу украинских культурных ценностей.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в ходе заседания с участием президента Украины.
Санкции против "теневого флота"
Первый пакет санкций разработан в сотрудничестве с украинскими разведывательными органами. Он предусматривает ограничения для 83 физических лиц, способствующих экспорту российских нефтепродуктов, помогая России обходить международные санкции. Речь идет о судовладельцах и других лицах, скрывающих связи с РФ из-за сложных финансовых схем.
"Теневой флот" – это группа судов, нелегально транспортирующих российскую нефть, помогая стране-агрессору обходить ограничения, установленные странами G7. Собственность на эти корабли часто скрывается из-за оффшорных компаний и подставных юридических лиц.
Ограничения для российских пропагандистов
Второй пакет санкций направлен на российские кинокомпании и продюсеры, которые создают и распространяют антиукраинскую пропаганду. Под ограничение может попасть 41 физическое лицо и 47 юридических лиц, занимающихся производством и дистрибуцией таких фильмов.
Санкции за похищение украинских культурных ценностей
Третий пакет санкций будет направлен против россиян, участвовавших в незаконном вывозе украинских исторических и культурных памятников из музеев на временно оккупированных территориях.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал новые "жесткие" санкционные меры, которые будут направлены на усиление международного давления на РФ.
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