Украина готовит новые санкции против России: кого они коснутся

Украина вводит три новых пакета санкций против России. Они будут касаться "теневого флота", помогающего обходить нефтяные ограничения, российских пропагандистов и лиц, причастных к похищению украинских культурных ценностей.

Украина планирует ввести три новых санкционных пакета против России, которые будут касаться "теневого флота", российских пропагандистов и лиц, причастных к вывозу украинских культурных ценностей.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в ходе заседания с участием президента Украины.

Санкции против "теневого флота"

Первый пакет санкций разработан в сотрудничестве с украинскими разведывательными органами. Он предусматривает ограничения для 83 физических лиц, способствующих экспорту российских нефтепродуктов, помогая России обходить международные санкции. Речь идет о судовладельцах и других лицах, скрывающих связи с РФ из-за сложных финансовых схем.

"Теневой флот" – это группа судов, нелегально транспортирующих российскую нефть, помогая стране-агрессору обходить ограничения, установленные странами G7. Собственность на эти корабли часто скрывается из-за оффшорных компаний и подставных юридических лиц.

Ограничения для российских пропагандистов

Второй пакет санкций направлен на российские кинокомпании и продюсеры, которые создают и распространяют антиукраинскую пропаганду. Под ограничение может попасть 41 физическое лицо и 47 юридических лиц, занимающихся производством и дистрибуцией таких фильмов.

Санкции за похищение украинских культурных ценностей

Третий пакет санкций будет направлен против россиян, участвовавших в незаконном вывозе украинских исторических и культурных памятников из музеев на временно оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал новые "жесткие" санкционные меры, которые будут направлены на усиление международного давления на РФ.