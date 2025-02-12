Зеленський оголосив про важливе рішення РНБО щодо санкцій: деталі

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадить санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 12 лютого.

"Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, — кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", — заявив Зеленський.

Відомо, що саме рішення РНБО буде опубліковано завтра, 13 лютого.

Згодом п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності", нардеп Петро Порошенко заявив, що санкції стосуються саме його. Він назвав такі дії "провокацією", а рішення РНБО "антиконституційним".

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", — сказав Порошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження чергових санкцій проти низки фізичних осіб та компаній, які здійснюють незаконну діяльність на тимчасово захоплених територіях України.

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