Зеленский прокомментировал санкции СНБО против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции СНБО против Петра Порошенко. Он заявил, что снимет их, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.

Об этом сообщает "Громадське".

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня — сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды", — заявил он.

Напомним, СНБО ввел санкции против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко.

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