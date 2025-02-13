США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Обмеження передбачають замороження всіх активів у США для осіб, внесених до санкційного списку, а також візові обмеження для посадовців МКС і членів їхніх сімей.

Вашингтон ухвалив рішення про введення санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду, зокрема проти головного прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Нові обмеження передбачають замороження всіх активів у США для осіб, внесених до санкційного списку, а також візові обмеження для посадовців МКС і членів їхніх сімей.

Згідно з офіційним документом, протягом наступних 60 днів міністр фінансів США Скотт Бессент, після консультацій із держсекретарем Марко Рубіо, має подати звіт із переліком осіб, які потраплять під дію санкцій.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України у середу, 12 лютого, ухвалила рішення про впровадження економічних санкцій проти п'яти фізичних осіб. Зокрема під безстрокові санкції потрапили громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський та громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.