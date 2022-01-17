Схудла Анфіса Чехова у "хижому" бікіні показала чималі груди

Ведуча відпочиває на Сейшелах.

Російська ведуча Анфіса Чехова холодні зимові місяці намагається проводити в теплих краях.

Тож не дивно, що зараз 44-річна зірка відпочиває на Сейшелах. У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала світлину, на якій ніжиться у басейні. Чехова у "хижому" купальнику похизувалася схудлою фігурою та пишним бюстом.

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

"Я не люблю зиму!!! Тому, за будь-якої нагоди, вирушаю в літо! Я вже була на Сейшелах, навіть виходила заміж тут. Але готель був міського типу, ми мешкали на третьому поверсі з балконом у столиці Сейшел… Раю не відчули. Тепер я в готелі, який розташований на окремому острові. І всі живуть тут у затишних віллах із басейном. А за кілька метрів від вілли бірюзовий океан і білий пляж!" – розповіла вона.

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