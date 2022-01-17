КНДР вчетверте за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Лише три дні тому північнокорейські військові з потяга запустили дві тактичні керовані ракети.
Корейська Народно-Демократична Республіка у межах четвертої в цьому році демонстрації сили випустила невідомий снаряд у бік Японського моря.
Про це вранці у понеділок, 17 січня, із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.
У Кабінеті міністрів Японії вважають, що йдеться про запуск балістичної ракети. Зараз експерти дальність, висоту, швидкість та інші характеристики снаряда.
Зазначається, що інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові із залізничних платформ запустили дві тактичні керовані ракети, які вразили задану ціль у Японському морі.
Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на запровадження США нових санкцій щодо зареєстрованої у Москві фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення та балістичних ракет у КНДР.
Нагадаємо, що 5 січня у Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка "точно вразила ціль на відстані 700 км".
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