КНДР вчетверте за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

КНДР вчетверте за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Лише три дні тому північнокорейські військові з потяга запустили дві тактичні керовані ракети.

Корейська Народно-Демократична Республіка у межах четвертої в цьому році демонстрації сили випустила невідомий снаряд у бік Японського моря.

Про це вранці у понеділок, 17 січня, із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

У Кабінеті міністрів Японії вважають, що йдеться про запуск балістичної ракети. Зараз експерти дальність, висоту, швидкість та інші характеристики снаряда.

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Зазначається, що інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові із залізничних платформ запустили дві тактичні керовані ракети, які вразили задану ціль у Японському морі.

Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на запровадження США нових санкцій щодо зареєстрованої у Москві фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення та балістичних ракет у КНДР.

Нагадаємо, що 5 січня у Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка "точно вразила ціль на відстані 700 км".

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