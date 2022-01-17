У Катарі від ускладнень коронавірусу померло тритижневе немовля

Дитина не мала інших відомих медичних або спадкових захворювань.

У Катарі в неділю, 16 січня, від ускладнень COVID-19 померло тритижневе немовля.

Про це із посиланням на катарське Міністерство охорони здоров'я повідомляє The Guardian.

За інформацією відомства, дитина не мала інших відомих медичних або спадкових захворювань. Зазначається, що це другий пов'язаний з коронавірусною інфекцією летальний випадок серед дітей в країні від початку пандемії.

У виданні вказують, що дитяча смертність від COVID-19 зустрічається досить рідко, однак після поширення нового штаму "Омікрон" в декількох країнах зареєстрували зростання захворюваності серед неповнолітніх.

У МОЗ Катару, зі свого боку, додали, що молодь, як правило, менш схильна до ризику важкого перебігу коронавірусу, як порівняти з людьми похилого віку, однак "у цій поточній хвилі заражається більша кількість дітей, які потребують медичної допомоги, ніж у попередні хвилі".

Раніше у бразильському штаті Сан-Паулу двох немовлят госпіталізували після помилкового щеплення вакциною проти COVID-19, розробленою американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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