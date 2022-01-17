В Катаре от осложнений коронавируса умер трехнедельный младенец

Ребенок не имел других известных медицинских или наследственных заболеваний.

В Катаре в воскресенье, 16 января, от осложнений COVID-19 умер трехнедельный младенец.

Об этом со ссылкой на катарское Министерство здравоохранения сообщает The Guardian.

По информации ведомства, у ребенка не было других известных медицинских или наследственных заболеваний. Отмечается, что это второй связанный с коронавирусной инфекцией летальный случай среди детей в стране с начала пандемии.

В издании указывают, что младенческая смертность от COVID-19 встречается довольно редко, однако после распространения нового штамма "Омикрон" в нескольких странах зарегистрировали рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

В Минздраве Катара, со своей стороны, добавили, что молодежь, как правило, менее подвержена риску тяжелого течения коронавируса, если сравнить с пожилыми людьми, однако "в этой текущей волне заражается большее количество детей, нуждающихся в медицинской помощи, чем в предыдущие волны".

Ранее в бразильском штате Сан-Паулу двоих младенцев госпитализировали после ошибочной прививки вакциной против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.

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