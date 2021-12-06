У Бразилії двох немовлят госпіталізували після помилкової вакцинації від коронавірусу: що відомо

У Бразилії двох немовлят госпіталізували після помилкової вакцинації від коронавірусу: що відомо

Незабаром після ін'єкції у немовлят з'явилася низка важких симптомів, їх негайно госпіталізували.

У бразильському штаті Сан-Паулу двох немовлят помилково щепили вакциною проти COVID-19, розробленою американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech

Про це із посиланням на заяву муніципалітету Сорокаба, оприлюднену в неділю, 5 грудня, повідомляє CNN Brazil.

Зазначається, що інцидент стався у середу, 1 грудня, коли батьки привели дітей двох і чотирьох місяців до медпункту UBS Nova Sorocaba для щеплення п'ятикомпонентною вакциною проти дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту С та гемофільної інфекції типу b.

Незабаром після ін'єкції у немовлят з'явилася низка важких симптомів, їх негайно госпіталізували. Зараз малюки перебувають під наглядом медиків у місцевій лікарні Гпачі.

За інформацією місцевої влади, медсестра, яка переплутала препарати, відсторонена від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування.

Однією з постраждалих є двомісячна Ліз Вікторія. Матір дівчинки Ана Клавдія Мугнос Рієлло розповіла, що через кілька годин після щеплення у дитини піднялася висока температура та почалося блювання.

Наступного дня жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги в іншому медцентрі, де їй сказали, що це природна реакція на вакцину. Однак пізніше Рієлло запросили на зустріч із лікарем, медсестрами та персоналом UBS Nova Sorocaba, під час якої її проінформували про помилку.

Маленька Ліз Вікторія перебуває під наглядом лікарів вже сім днів, її стан оцінюють як задовільний. Що 48 годин дівчинці роблять УЗД голови та електрокардіограму.

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"Я знаю, що всі роблять помилки, але така помилка є неприпустимою. Я не хочу заподіяти шкоду медсестрі, але хочу, щоб це послужило попередженням для інших медичних працівників та інших матерів", - висловилася мама маленької пацієнтки.

Іншим постраждалим виявився чотиримісячний Мігель, якого мати Кетіллін Фернанда відвела до UBS Nova Sorocaba 1 грудня, відповідно до Календаря профілактичних щеплень. Відомо, що хлопчика обслуговувала та ж медсестра.

За словами Кетіллін, після вакцинації у Мігеля опухли обидві ноги. Дитина не могла рухатися і плакала. Окрім того, у хлопчика піднялася висока температура, він "відмовився від молока, почалося блювання".

Наступного дня із жінкою зв'язався міністр охорони здоров'я країни Вініцій Родрігес, після чого Мігеля госпіталізували. Матір додала, що після прибуття до лікарні у хлопчика було утруднене дихання. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків і почувається добре.

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