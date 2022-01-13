США назвали компанію з РФ "ключовим джерелом товарів" для ракетної програми КНДР

Російське ТОВ "Парсек" від 2016 року продавало КНДР товари, які застосовують до балістичних ракет.

У Державному департаменті США російську компанію "Парсек" вважають "ключовим джерелом товарів та технологій" для ракетної програми КНДР.

Про це йдеться в заяві американського держсекретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій у середу, 12 січня, на сайті Держдепу США.

Зазначається, що від 2016 до 2021 року ТОВ "Парсек" і директор з розвитку компанії Роман Алар співпрацювали з громадянином КНДР О Йонг Хо, який проживає на території Росії, щодо продажу товарів, які застосовують до балістичних ракет.

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Йдеться, зокрема, про кевларову нитку, арамідне волокно, авіаційне масло, кулькові підшипники і прецизійні фрезерні верстати, які контролюються Групою ядерних постачальників (NSG).

До того ж, Роман Алар надав О Йонг Хо "інструкції зі створення сумішей твердого ракетного палива". "Відносини із закупівель та постачання між О Йонг Хо, Романом Аларом та ТОВ "Парсек" є ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР", - впевнені в Держдепі.

Також вказується, що О Йонг Хо в період від 2018 до 2021 року "купував і брав участь у закупівлі ракетних матеріалів з третіх країн від імені ракетної програми КНДР".

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Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо зареєстрованої у Москві фірми "Парсек", а також семи пов'язаних із КНДР фізичних осіб, зокрема громадянина РФ Романа Алара, чотирьох громадян Китаю і двох громадян Північної Кореї.

"Ми продовжуємо тісно координувати свої дії з нашими союзниками та партнерами для усунення загроз, що створюються дестабілізаційною діяльністю КНДР, та для досягнення нашої спільної мети повної денуклеаризації Корейського півострова", - вказав Блінкен.

За його словами, США, як і раніше, "віддані пошуку діалогу та дипломатії з КНДР і закликають її до участі у переговорах".

Нагадаємо, що КНДР вже двічі у цьому році запускала балістичну ракету в бік Японського моря.

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