Наречена ексчоловіка Ані Лорак у крихітному бікіні похвалилася чималими грудьми

Мурат разом з коханою полетів на відпочинок.

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, після новорічних свят вирішив ще трішки відпочити.

Зокрема, чоловік поїхав до теплої Танзанії, а саме до Занзібару. Компанію йому склала його наречена – Лілія.

Щойно вони приїхали до готелю, то одразу ж одягли пляжне вбрання та пішли до Індійського океану. До слова, закохані вже й встигли зробити перші знімки у сонячній країні. Зокрема, у своєму Instagram Лілія опублікувала доволі пікантне фото.

Наречена Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Так, кохана Мурата позувала на тлі океану у крихітному бікіні, демонструючи чималий бюст. Свій образ обраниця бізнесмена доповнила леопардовим парео.

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