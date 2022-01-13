Наречена ексчоловіка Ані Лорак у крихітному бікіні похвалилася чималими грудьми

Мурат разом з коханою полетів на відпочинок.
Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, після новорічних свят вирішив ще трішки відпочити.
Зокрема, чоловік поїхав до теплої Танзанії, а саме до Занзібару. Компанію йому склала його наречена – Лілія.
Щойно вони приїхали до готелю, то одразу ж одягли пляжне вбрання та пішли до Індійського океану. До слова, закохані вже й встигли зробити перші знімки у сонячній країні. Зокрема, у своєму Instagram Лілія опублікувала доволі пікантне фото.
Так, кохана Мурата позувала на тлі океану у крихітному бікіні, демонструючи чималий бюст. Свій образ обраниця бізнесмена доповнила леопардовим парео.
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