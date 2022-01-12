Христина Соловій у бікіні показала ідеальну фігуру

Зірка поділилася пікантним фото.

Українська співачка Христина Соловій вирушила на зимовий відпочинок.

Зокрема, виконавиця не захотіла мерзнути у засніженому Києві, а поїхала до теплої та сонячної Шрі-Ланки. Там знаменитість насолоджується неймовірним відпочинком.

Трішки своєї відпусти співачка вирішила показати підписникам. Зокрема, в Instagram-stories Христина опублікувала знімок, на якому вона лежить в піску на тлі Індійського океану.

Христина Соловій у бікіні / instagram.com/soloviyka

Соловій позувала перед камерою у блакитному бікіні. Артистка обрала таку позу, яка чудово продемонструвала її ідеальну фігуру. Так, у виконавиці стрункі ніжки та плаский животик.

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