Загроза з боку РФ посилилась: Держдеп радить американцям не їхати до України

Загроза з боку РФ посилилась: Держдеп радить американцям не їхати до України

Росія перекидають живу силу та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до анексованого Криму, а також до регіонів, що межують з Україною.

Держдепартамент США продовжує рекомендувати американцям не здійснювати поїздки до України через посилення загроз з боку Росії. Зокрема, йдеться про подальше військове нарощення російських військ біля наших кордонів.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в України.

Дипвідомство інформує про незвичну військову активність РФ біля українських кордонів.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США переглянути безпечність поїздки в Україну через посилення загроз з боку Росії. Щодо повідомлень про подальшу незвичайну російську військову активність поблизу кордонів України та в окупованому Криму, яка продовжуються, то громадянам США нагадують, що умови безпеки можуть змінитися практично без попередження", - йдеться у заяві 12 січня.

Варто зазначити, 12 січня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила, що протягом останніх днів кількість відео з перекиданням військової техніки на захід РФ зросло. Росія стягує до кордонів України військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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