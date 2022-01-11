Танки і бронемашини: Росія розпочала військові навчання біля українського кордону

Навчання тривають на полігонах у кількох областях.
Російська Федерація розпочала військові навчання в регіонах, які межують з Україною.
Про це повідомляють росЗМІ.
Навчання зі стрільбами розпочалися на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. Участь у них беруть близько трьох тисяч російських військовослужбовців. Зазначається, що головним акцентом буде виконання контрольних стрільб, організація маршів та обладнання опорних пунктів.
Задіяна на навчаннях і важка техніка. Зокрема, танки, бойові машини піхоти, а також штатне стрілецьке озброєння.
Як повідомлялося, Російська Федерація провела військові навчання на території анексованого Криму. Російські військові тренувалися відбивати атаки літальних апаратів, а також виявляти та супроводжувати літальні апарати, зокрема, на надмалих висотах.
Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.
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