Джамала зізналася, скільки кіло набрала після свят

Артистка схудла на 12 кіло, але новорічні салатики далися взнаки.

Рік тому українська співачка Джамала рішуче налаштувалася схуднути.

За цей час зірці це вдалося і вона стала стрункішою на 12 кілограмів. До новорічних свят знаменитість тішилася числу на вагах "57". Як зазначила Джа, саме стільки вона важила у студентстві.

Втім, новорічні салатики та інші смачні страви далися взнаки. За цей час Джамала набрала 2-3 кіло. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Моя непрофесійна думка, що ми набираємо після закінчення дієт, адже повертаємось до старого. Головний висновок — важливо тримати баланс шкідливого і корисного", – зазначила вона.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Також зірка поділилася, що протягом року вона собі нічого не забороняла, а лише змінила ставлення до харчування.

"Сьогодні, якщо мені хочеться (а мені постійно хочеться) піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ідеально комбо м’ясо + тісто? В першій половині дня. Торт? Велкам, до 14 години. Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка та кави без молока і цукру. Я привчила себе любити цезар без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звісно, хочу еклер, але насолоджуюсь альтернативою", – розповіла вона.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Знаменитість також зазначила, що після "Танців з зірками" та сезону концертів вона взагалі не займається спортом. Тому у харчуванні вже намагається менше собі дозволяти.

"Але я дуже активна, просто повірте. Плюс одне нове правило: не витрачаю енергію — не компенсую її їжею", – додала співачка.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

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