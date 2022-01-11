Джамала призналась, сколько кило набрала после праздников

Артистка похудела на 12 кило, но новогодние салатики сказались на ее фигуре.

Год назад украинская певица Джамала решительно настроилась похудеть.

За это время звезде это удалось, и она стала стройнее на 12 килограммов. К новогодним праздникам знаменитость радовалась числу на весах "57". Как отметила Джа, именно столько она весила в студенчестве.

Впрочем, новогодние салатики и другие вкусные блюда сказались на ее фигуре. За это время Джамала набрала 2-3 килограмма. Об этом она написала в своем Instagramе.

"Мое непрофессиональное мнение, что мы набираем после окончания диет, ведь возвращаемся к старому. Главный вывод — важно держать баланс вредного и полезного", — отметила она.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Также звезда поделилась, что в течение года она ничего себе не запрещала, а лишь изменила отношение к питанию.

"Сегодня, если мне хочется (а мне постоянно хочется) пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Идеальное комбо мясо+тесто? В первой половине дня. Торт? Велкам, до 14 часов. Утро всегда начинаю с двух яиц, половинки авокадо, хлебца с безлактозным сыром Филадельфия, огурца и кофе без молока и сахара. Я приучила себя любить цезарь без сухарей и соуса. И шоколад 75%. Конечно, хочу эклер, но наслаждаюсь альтернативой", — рассказала она.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Знаменитость также отметила, что после "Танцев со звездами" и сезона концертов она вообще не занимается спортом. Поэтому в питании уже старается меньше себе позволить.

"Но я очень активна, просто поверьте. Плюс одно новое правило: не трачу энергию — не компенсирую ее едой", — добавила певица.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

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