Ахтем Сеитаблаев восхитил Сеть редкими свадебными фото своей дочери

Назлы празднует день рождения.

В семье известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева праздник.

Сегодня, 11 января, день рождения празднует старшая дочь знаменитости. Назлы исполняется 26 лет.

Ахтем одним из первых поздравил свою дочь с праздником. В своем Instagram режиссер опубликовал редкие свадебные фото и трогательно обратился к Назлы.

Дочь Ахтема Сеитаблаева / instagram.com/seitablaiev

"С днем рождения, Наны. Ты уже совсем взрослая, доченька. Скучаю, обнимаю, люблю! Желаю вам с Рустемом хорошего общего пути в уважении, любви и поддержке", — поздравил дочь с праздником Ахтем.

Дочь Ахтема Сеитабаева с мужем / instagram.com/seitablaiev

К слову, поклонники режиссера также поздравили его дочь с днем рождения и написали немало приятных пожеланий.

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