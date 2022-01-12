Угроза со стороны РФ усилилась: Госдеп советует американцам не ехать в Украину

Угроза со стороны РФ усилилась: Госдеп советует американцам не ехать в Украину

Россия перебрасывает живую силу и техники из Сибири и Дальнего Востока в аннексированный Крым, а также в регионы, граничащие с Украиной.

Госдепартамент США продолжает рекомендовать американцам не совершать поездки в Украину из-за усиления угроз со стороны России. В частности, речь идет о дальнейшем военном наращивании российских войск у наших границ.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Дипведомство информирует о необычной военной активности РФ у украинских границ.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть безопасность поездки в Украину из-за усиления угроз со стороны России. Что касается сообщений о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины и в продолжающихся оккупированном Крыму, то гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без предупреждения ", – говорится в заявлении 12 января.

Стоит отметить, 12 января расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила, что за последние дни количество видео с перебрасыванием военной техники на запад РФ возросло. Россия стягивает к границам Украины военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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