Кристина Соловий в бикини показала идеальную фигуру

Звезда поделилась пикантным фото.

Украинская певица Кристина Соловий отправилась на зимний отдых.

В частности, исполнительница не захотела мерзнуть в заснеженном Киеве, а уехала в теплую и солнечную Шри-Ланку. Там знаменитость наслаждается невероятным отдыхом.

Немножко своего отпуска певица решила показать подписчикам. В частности, в Instagram-stories Кристина опубликовала снимок, на котором она лежит в песке на фоне Индийского океана.

Кристина Соловий в бикини / instagram.com/soloviyka

Соловий позировала перед камерой в голубом бикини. Артистка выбрала такую позу, которая отлично продемонстрировала ее идеальную фигуру. В исполнительницы стройные ножки и плоский животик.

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