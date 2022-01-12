В Германии допускают возможность блокировки Telegram

Германия обеспокоена, что в Telegram не блокируют подозрительный контент.

В Германии популярный мессенждер Telegram может быть заблокирован.

Об этом заявила новый министр внутренних дел Германи Нэнси Фезер в интервью Die Zeit.

По ее словам, мессенджером активно пользуются правые экстремисты, "COVID-диссиденты", сторонники теорий заговора и др. Фезер призывает компанию продумать систему подачи жалоб на подозрительный или экстремистский контент.

"Мы правовое государство, но мы не можем в принципе исключать такую возможность (блокировку — Ред.). Отключение имело бы серьезные последствия и, естественно, станет крайней мерой. До этого должны быть исчерпаны все другие варианты решения проблемы", — сказала она.

Фезер признала, что Германия наедине не имеет шансов урегулировать проблему с Telegram, поэтому Берлин консультируется с другими странами ЕС, чтобы "разработать общеевропейский подход".

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"Сегодня Telegram базируется в Дубаи, а завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам потребуется много сил для реализации правовых норм. Германии с этим не справиться в одиночку", — говорит глава МВД ФРГ.

Telegram стал альтернативой для пользователей, заблокированных в Facebook, YouTube, Twitter и другие соцсети, где фильтруют экстремистский контент.

Как пишет dpa, у немецких властей останется только одно радикальное решение: убедить Apple и Google изъять Telegram из магазинов приложений. Но и в этом случае те, кто уже установил Telegram, смогут пользоваться им и впредь. К тому же Telegram можно скачать и установить на устройстве Android за пределами магазина Google Play, в том числе непосредственно с самого сайта Telegram.

Германия теоретически может прибегнуть и к блокировке сетей, что является сравнительно эффективной мерой. Но это решение в издании назвали характерным для авторитарных государств.

Напомним, что Франция оштрафовала Google и Facebook на сотни миллионов евро.

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