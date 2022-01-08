Франция оштрафовала Google и Facebook на сотни миллионов евро: в чем причина

Франция оштрафовала Google и Facebook на сотни миллионов евро: в чем причина

Компанию Google обязали выплатить рекордные 150 млн евро, а Facebook – 60 млн евро.

Французская служба защиты конфиденциальности данных оштрафовала Google и Facebook за то, что эти компании препятствовали пользователям блокировать отслеживание личной онлайн-активности. Общая сумма штрафа составила 210 млн. евро.

Об этом пишет The Guardian.

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Национальная комиссия по информации и свободам (CNIL) сообщила, что оштрафовала Google на рекордные 150 млн евро за то, что компания не позволяла пользователям интернета отказаться от файлов cookie (небольших текстовых файлов, следящих за веб-активностью человека для коммерческих целей). В частности, сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не разрешали отказаться от файлов cookie.

По этой же причине на 60 миллионов евро оштрафовали и Facebook.

Использование файлов cookie является ключевым элементом регулирования конфиденциальности данных и приоритетом для CNIL. Однако для этого пользователи должны предварительно давать согласие.

"Когда вы принимаете файлы cookie, это делается только одним щелчком мыши. Отклонить файлы cookie должно быть так же просто, как принять их", — подчеркнула глава отдела защиты данных и санкций CNIL Карин Кифер.

В CNIL отмечают, что компании имели три месяца для выполнения рекомендации регулятора. В частности, требовалось упростить для французских пользователей отказ от файлов cookie или уплатить 100 тыс дополнительных штрафов за каждый день задержки.

Напомним, ранее в России Google и Facebook оштрафовали на 1,9 миллиарда рублей (около 25,5 миллиона долларов) за "повторное неудаление запрещенной в России информации".

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