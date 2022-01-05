TikTok пытается завести кнопку репоста видео по примеру Twitter

Функция уже доступна в тестовом режиме, но не у всех
Китайская социальная сеть TikTok тестирует новую функцию для обмена видео, похожую на функцию ретвитов на платформе Twitter.
О новых возможностях, которые пока доступны не всем, пишет издание TechCrunch.
Отмечается, что новая кнопка Repost размещена в меню Поделиться. "В отличие от ретвита в Twitter, опубликованное видео не будет отображаться в собственном профиле TikTok — оно только посылает видео в фильмы ваших друзей "Для вас" (For You)", — рассказали в издании.
То есть все, что будет репостнуто, будут отображаться исключительно в ленте подписчиков, а страница пользователя этого видео не будет содержать.
Кроме того, по данным издания, некоторые пользователи видят кнопку "Рекомендовать" вместо "Repost", потому что "TikTok все еще играет с языком, который хочет использовать".
Напомним, что TikTok стал самым посещаемым сайтом 2021 года и обогнал даже поисковик Google. По словам представителей платформы, у них более миллиарда пользователей ежемесячно.