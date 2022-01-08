Франція оштрафувала Google і Facebook на сотні мільйонів євро: в чому причина

Франція оштрафувала Google і Facebook на сотні мільйонів євро: в чому причина

Компанію Google зобов’язали виплатити рекордні 150 млн євро, а Facebook — 60 млн євро.

Французька служба захисту конфіденційності даних оштрафувала Google і Facebook за те, що ці компанії перешкоджали користувачам блокувати відстежування особистої онлайн-активності. Загальна сума штрафу склала 210 млн євро.

Про це пише The Guardian.

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Національна комісія з інформації та свобод (CNIL) повідомила, що оштрафувала Google на рекордні 150 млн євро за те, що компанія не давала змоги користувачам інтернету відмовитися від файлів cookie (невеликих текстових файлів, які слідкують за веб-активністю людини для комерційних цілей). Зокрема, сайти facebook.com, google.fr та youtube.com не дозволяли відмовитися від файлів cookie.

З тієї ж причини на 60 мільйонів євро оштрафували й Facebook.

Використання файлів cookie є ключовим елементом регулювання конфіденційності даних ЄС та пріоритетом для CNIL. Проте для цього користувачі мають попередньо давати особисту згоду.

"Коли ви приймаєте файли cookie, це робиться лише одним клацанням миші. Відхилити файли cookie має бути так само просто, як прийняти їх", - наголосила очільниця відділу захисту даних та санкцій CNIL Карін Кіфер.

У CNIL зазначають, що компанії мали три місяці на виконання рекомендації регулятора. Зокрема, вимагалося спростити для французьких користувачів відмову від файлів cookie або сплатити 100 тис. додаткових штрафів за кожен день затримки.

Нагадаємо, раніше в Росії Google та Facebook оштрафували на 1,9 мільярда рублів (близько 25,5 мільйона доларів) за "повторне невидалення забороненої в Росії інформації".

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