У Telegram стався глобальний збій: які проблеми виникли та які країни зачепило

У Telegram стався глобальний збій: які проблеми виникли та які країни зачепило

Українські "юзери" теж скаржаться на проблеми у Telegram.

У роботі месенджеру Telegram ввечері 4 січня стався глобальний збій, який зачепив декілька країн.

Про це повідомляє Downdetector - ресурс, який стежить за проблеми з сайтами.

Користувачі почали скаржитися на проблеми увечері приблизно о 18-й годині. Найбільше скарг було о 18:30. З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Швейцарії та Німеччини.

Більшість користувачів Telegram скаржаться на:

на роботу програми (49%),

з'єднання з сервером (36%),

відправкою повідомлень (16%).

Як повідомлялося, 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найбільш серйозні проблеми виникли на платформі Facebook. Також йшлося про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.

Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів. У Downdetector його назвали одним із наймасштабніших за тривалістю та кількість скарг.

Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.