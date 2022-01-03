У січні зі SpaceX готуються запустити український супутник

У січні зі SpaceX готуються запустити український супутник

Україна намагається розширити співпрацю з НАСА.

Український космічний апарат "СІЧ-2-30" мають запустити в січні цього року.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

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"Тут ми очікуємо гарної погоди. Це має трапитися вже, сподіваюся, упродовж наступних тижнів. Точно у січні очікуємо на запуск нашого супутника", – зазначила вона.

Дипломат зазначила, що Україна активно займається питанням розширення співпраці з НАСА і приватними компаніями.

Супутник "Січ-2-30" був виготовлений конструкторським бюро "Південне" у Дніпрі. Планувалося, що його вдасться вивести на орбіту цього року – до 30-річчя Незалежності України. Володимир Зеленський доручив це завдання Мінстратегпрому у лютому 2021 року. Проте наша країна не має власного космодрому і ракети-носія, тому запуск Січі-2-30 довелося підлаштовувати під плани зарубіжних компаній.

Як повідомлялося, запуск українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в $1,99 млн.