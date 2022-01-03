В январе из SpaceX готовятся запустить украинский спутник

В январе из SpaceX готовятся запустить украинский спутник

Украина пытается расширить сотрудничество с НАСА.

Украинский космический аппарат "СИЧ-2-30" должен быть запущен в январе этого года.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Также читайте SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников Starlink

"Здесь мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", – отметила она.

Дипломат отметила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с НАСА и частными компаниями.

Спутник "Січ-2-30" был изготовлен конструкторским бюро "Южное" в Днепре. Планировалось, что его удастся вывести на орбиту в этом году – к 30-летию Независимости Украины. Владимир Зеленский поручил эту задачу Минстратегпрому в феврале 2021 года. Однако у нашей страны нет собственного космодрома и ракеты-носителя, поэтому запуск Сечи-2-30 пришлось подстраивать под планы зарубежных компаний.

Как сообщалось, запуск украинского спутника "Січ 2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.