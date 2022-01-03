Россия нанесла авиаудары по провинции Идлиб — Reuters

Российские самолеты сбросили бомбы на Идлиб.

В воскресенье, 2 января, российские самолеты бомбили районы возле контролируемого повстанцами города Идлиба на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Российские самолеты, по информации агентства, сбросили бомбы на несколько городов и главную водонасосную станцию, обеспечивающую Идлиб.

Высокопоставленный чиновник ООН, подтвердивший, что станция была "серьезно повреждена" в результате авиаудара, сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов перемещенных сирийцев.

"Разрушение гражданской инфраструктуры приведет только к еще большим страданиям мирных жителей. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены", — сказал в своем Twitter заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс.

По словам очевидцев, в результате ударов, нанесенных за последние 24 часа, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, расположенные неподалеку от пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Российские авиаулары сосредотачиваются на инфраструктуре и экономических активах. Это усугубляет страдания людей", — сказал Абу Хазем Идлиби, чиновник оппозиционной администрации.

Читайте также: