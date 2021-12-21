Россия расширила свою военную авиабазу в Сирии

Расширение полосы позволит авиабазе принимать все типы самолетов, заявили в Минобороны России.

Минобороны Российской Федерации завершило работы по расширению взлетно-посадочной полосы Западная на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это позволит воспринимать все типы военных самолетов РФ.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на итоговом заседании коллегии Минобороны в Москве, пишет российский Интерфакс.

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По его словам, расширение полосы позволит авиабазе принимать все типы стоящих на вооружении армии России самолетов. Кроме этого, российский министр добавил, что на базе в Таджикистане построено казарму на 500 человек, а на базе в Армении – культурно-развлекательный центр и спортивный комплекс.

Напомним, в Сирии в результате авиаударов со стороны Израиля погибли два мирных жителя, есть пострадавшие.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС совершили сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных с ними проиранских формирований. Таким образом, Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.

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