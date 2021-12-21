Росія розширила свою військову авіабазу у Сирії

Розширення смуги дозволить авіабазі приймати всі типи літаків, заявили у Міноборони Росії.

Міноборони Російської Федерації завершило роботи з розширення злітно-посадкової смуги Західна на авіабазі Хмеймім у Сирії. Це дозволить приймати всі типи військових літаків РФ.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вівторок на підсумковому засіданні колегії Міноборони у Москві, пише російський Інтерфакс.

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За його словами, розширення смуги дозволить авіабазі приймати всі типи літаків, що стоять на озброєнні армії Росії. Окрім цього, російський м іністр додав, що на базі в Таджикистані побудовано казарму на 500 осіб, а на базі у Вірменії - культурно-дозвільний центр та спортивний комплекс.

Нагадаємо, у Сирії внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю загинули двоє мирних жителів, є постраждалі.

Від початку громадянської війни в Сирії у 2011 році ізраїльські ВПС здійснили сотні авіарейдів на об'єкти сирійських військ та союзних із ними проіранських формувань. У такий спосіб Ізраїль намагається запобігти посиленню позицій Ірану на території Сирії.

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