Росія нанесла авіаудари по провінції Ідліб - Reuters

Російські літаки скинули бомби на Ідліб.

У неділю, 2 січня, російські літаки бомбардували райони біля контрольованого повстанцями міста Ідліб на північному заході Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Російські літаки, за інформацією агентства, скинули бомби на кілька міст і головну водопомпову станцію, яка забезпечує Ідліб.

Високопосадовець ООН, який підтвердив, що станцію було "серйозно пошкоджено" внаслідок авіаудару, сказав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

"Руйнування громадянської інфраструктури призведе тільки до ще більших страждань мирних жителів. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру мають бути припинені»"- сказав у своєму Twitter заступник регіонального координатора ООН з гуманітарних питань Марк Каттс.

За словами очевидців, внаслідок ударів, завданих за останні 24 години також постраждали тваринницькі та птахівницькі ферми, розташовані неподалік прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Російські авіаулари зосереджуються на інфраструктурі та економічних активах. Це посилює страждання людей", - сказав Абу Хазем Ідлібі, чиновник опозиційної адміністрації.

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