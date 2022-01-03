Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 січня

Жертвами COVID-19 за минулу добу стали 114 людей.
В Україні станом на ранок 3 січня 2022 року зафіксовано 1 804 нових випадків коронавірусу, впродовж доби від COVID-19 померло 114 осіб, 2 537 пацієнтів одужали, госпіталізлвано 1 168 осіб.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 676 342 особи;
- одужало – 3 479 725 осіб;
- летальних випадків – 96 301;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
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