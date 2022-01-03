Народные приметы, обряды и обычаи 3 января 2022 года

Если на земле лежит много снега – год будет плодородным.

3 января верующие и церковь чтят память святого Петра, митрополита Московского, ученицы Юлиании, праведной Юлиании Вяземской, благоверной княгини. Продолжается Рождественский пост.

3 января: украинские народные приметы

Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.

Пес на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.

Если пес спит больше, чем обычно, нехотя двигается, перестает лаять – быть потеплением.

3 января: церковный праздник

Святая мученица Юлиания — православная и католическая святая, пострадавшая за веру вместе с великомученицей Варварой

Святая мученица Юлиания, дочь богатого язычника Африкана, родилась в г. Никомидии. В девятилетнем возрасте была обручена с Елевсием. Господь одарил ее сообразительным умом и искренней душой, святая Юлиания поняла суету и ложность языческой веры. Она тайно приняла святое Крещение. Когда пришло время свадьбы, Юлиания решительно отказалась от замужества. Отец, настаивая, просил ее не нарушать древнюю помолвку, но, не достигнув желаемого, жестоко над ней издевался. После чего отдал дочь на суд епарху города, которым был Елевсий, бывший жених Юлиании. Елевсий горячо просил Юлианию выйти за него замуж, обещая не принуждать ее изменять своей новой вере. Святая Юлиания отказалась, избрав будущие мучения.

Святую долго и жестоко избивали, но она после каждого допроса получала от Бога исцеления и новые силы. Пытки совершали при большой толпе, из которых 500 мужчин и 130 женщин, видя несокрушимость и отвагу святой девы, чудесные исцеления ее ран, тоже исповедовали Христа. Они были усечены мечом, крестившись собственной кровью. Убедившись в безнадежности всех попыток отвлечь святую деву от ее Небесного Жениха, Елевсий приговорил Юлианию к смерти. Исповедница со смирением приняла приговор и с радостью прославила Господа, Который сподобил ее принять мученический венец. Казнь святой мученицы Юлиании совершилась в 304 году.

3 января: народные традиции

В этот день выходили на улицу и громко кричали. Если эхо было далеким, значит, скоро наступят сильные морозы.

3 января: что следует делать

Наблюдать за природой.

Если на земле лежит много снега – год будет плодородным.

Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом.

Если в лесу далеко и отчетливо слышно эхо – по приметам, ждите сильных морозов в ближайшие дни.

3 января: что категорически запрещено делать

Ссориться и ругаться.

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