Сутки на Донбассе прошли без обстрелов — штаб ООС

В зоне ООС не зафиксировали нарушений режима прекращения огня.
По состоянию на 7:00 утра 3 января 2022 года в зоне АТО было без обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.
"За прошедшие сутки, 2 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — информируют в штабе.
Военнослужащие Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, с начала 2 января нарушений режима "тишины" не зафиксировали. Но накануне, 1 января, российские окупанты четырежды нарушили режим прекращения огня.
31 декабря 2021 года в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.