В Украине изменили правила при пересечении КПВВ на Донбассе

Соответствующее решение об отмене самоизоляции было принято 29 декабря.
В Украине отменили самоизоляцию при въезде в страну через КПВВ с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО).
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Отменили требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", — написал глава Минздрава.
Ранее Кабинет министров отменил требование о самоизоляции для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий (ТОТ). Но им необходимо получить приглашение на вакцинацию от COVID-19.
К слову, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.