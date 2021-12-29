В Україні змінили правила під час перетину КПВВ на Донбасі

В Україні змінили правила під час перетину КПВВ на Донбасі

Відповідне рішення про скасування самоізоляції ухвалили 29 грудня.

В Україні скасували самоізоляцію при в'їзді до країни через КПВВ з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ з тимчасово окупованих територій", - написав очільник МОЗ.

Раніше Кабінет міністрів скасував вимогу про самоізоляцію для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Але їм потрібно отримати запрошення на вакцинацію від COVID-19.

До слова, від 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись з країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу “Омікрон”.

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